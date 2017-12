Brasil sai na frente na corrida pelo investimento direto Na corrida pelo dinheiro externo, o Brasil saiu na frente, diz a Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet). Para a entidade, a presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva e de alguns seus ministros da área econômica (Luiz Fernando Furlan, Guido Mantega, Roberto Rodrigues, Dilma Rousseff, entre outros) nesta quinta-feira em Genebra, onde pretende seduzir os principais líderes empresariais europeus para investirem no Brasil, é de extrema importância. "Vejo com muito bons olhos a iniciativa do governo de tentar influenciar nas estratégias das grandes multinacionais", disse o presidente da Sobeet, Antônio Corrêa de Lacerda, ao lembrar que, em 2003, o Brasil foi muito prejudicado pela turbulência provocada durante a disputa eleitoral de 2002. "Encontrar CEOs (principais executivos) das grandes empresas estrangeiras é sempre muito bom, principalmente para conhecer as suas estratégias de investimentos e, com isso, poder influenciar em suas decisões", disse Lacerda à Agência Estado. Lacerda elogiou também o papel que o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior, Luiz Fernando Furlan, pode ter nessa viagem. "Mesmo que os objetivos fossem apenas para ampliar as exportações, que, diga-se de passagem, estão também relacionadas aos investimentos diretos, já que 60% do comércio exterior é realizado pelas multinacionais, é sempre muito válido uma iniciativa dessas, de falar com os principais responsáveis", acrescentou Lacerda. "Se quero exportar mais, é claro que preciso negociar com as empresas, que são as que fazem os investimentos de longo prazo." O presidente da Sobeet alertou, no entanto, que essas iniciativas não podem apenas se restringir a uma reunião, como aquela que Lula terá em Genebra na quinta-feira. Para ele, é necessário que o País abra um canal freqüente com os CEOs dos grandes conglomerados estrangeiros. Embora existam expectativas de um crescimento de pelo menos 50% para os investimentos estrangeiros diretos (IED) este ano, Lacerda acredita que será necessário que o Brasil ainda realize uma série de tarefas para atrair o investidor. O executivo lembrou, por exemplo, a aprovação do marco regulatório, principalmente para os setores de infra-estrutura precisam. Ele disse ainda que o governo precisa também detalhar melhor os setores que pretende apoiar na sua política industrial anunciada ao final do ano passado. Câmbio O presidente da Sobeet não esqueceu de lembrar que existem também outros fatores na área macroeconômica que as empresas levam em conta para decidir suas estratégias de investimentos. Por exemplo, disse, precisamos ter uma taxa de câmbio equilibrada. Indagado sobre qual seria o patamar de equilíbrio para a relação dólar/real, Lacerda respondeu: "É aquela que permite um bom grau de competitividade e, hoje, estamos com o câmbio um tanto apreciado." Ele acredita que a taxa deverá chegar R$ 3,10 ou R$ 3,15 até o final do ano. Além do câmbio, o presidente da Sobeet mencionou também o custo Brasil e o crescimento econômico como fatores que influenciam as decisões dos CEOs. "Acredito, porém, que os dois fatores primordiais para o investidor são o marco regulatório e a política industrial", afirmou Lacerda. Sobre a trajetória das taxas de juros no País, Lacerda disse que ela é declinante. Mas, afirmou, o que vai garantir isso será a reposição das reservas internacionais. Não podemos descuidar a questão externa", recomendou.