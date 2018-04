Brasil se descolou de qualquer contágio da crise argentina, diz FMI O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler, elogiou a política econômica do Brasil e reconheceu que o país descolou totalmente de qualquer contágio da crise da Argentina. "Isso é reflexo de políticas saudáveis adota das pelo Brasil. Tenho confiança de que esse bom desempenho de indicadores econômicos e o compromisso do atual governo, e mais ainda a experiência da população brasileira de perseguir reformas estruturais e melhorar a política fiscal e monetária, vão resultar em crescimento econômico e emprego para o Brasil", afirmou. Ele descartou qualquer contágio de natureza política vinda da crise argentina. Por outro lado, Köhler disse que os países da América Latina, incluindo o Brasil, ainda apresentam vulnerabilidade externa maior do que a de outros países dos mercados emergentes. "Isso acontece porque os países da América Latina estão relativamente mais integrados aos mercados de capitais mundiais. Mas ao mesmo tempo esses países não conseguiram elevar a parcela de suas exportações em relação ao PIB no mesmo ritmo que o crescente financiamento externo", disse o diretor-gerente do FMI. Ele disse que se a prevenção de crise significa atacar as causas da crise, é preciso encarar esse desequilíbrio (maior integração aos mercados de capitais com menor abertura comercial) como um problema fundamental. "Se não conseguirmos atingir um melhor equilíbrio entre a abertura de contas de capital e a expansão do comércio, deveremos ter uma ocorrência cíclica de crises financeiras", afirmou. Ele citou o exemplo da Argentina, que em particular mostrou que uma contínua tomada de empréstimos externos para financiar o consumo público sem gerar receitas externas suficientes é uma fonte de desastre. Segundo Köhler, a crise na A rgentina e a persistente vulnerabilidade em vários países não deixa espaço para a complacência.