Brasil se desculpa por torta na cara do embaixador dos EUA O Ministério das Relações Exteriores ?lamentou profundamente?, por meio de nota divulgada no início da noite desta quinta-feira, o comportamento de um jovem brasileiro que arremessou hoje uma torta contra a cara do embaixador norte-americano Petter Allgeier, durante uma entrevista à imprensa, no Rio. No texto, o Itamaraty reprovou a atitude do rapaz, ao assinalar que o incidente não condiz com ?o bom relacionamento que o Brasil mantém com os Estados Unidos?. Segundo o texto, o Brasil "está seguro de que esse incidente isolado não afetará o clima sereno que deve cercar as negociações. Um dos principais negociadores comerciais dos Estados Unidos, Allgeier preside a Alca, ao lado do embaixador brasileiro Adhemar Bahadian, desde novembro do ano passado. Ambos haviam concluído uma reunião na qual avaliaram os rumos dessas negociações e, em especial, a proposta do Brasil de fragmentar os temas em debate na Alca como forma de permitir a conclusão do acordo final até dezembro de 2005. De acordo com a nota, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, telefonou a Allgeier, para expressar a solidariedade, logo que tomou conhecimento do incidente. Ainda em tom de reprovação, o texto afirma que a atitude não condiz com ?a tradição de hospitalidade do povo brasileiro?.