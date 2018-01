Brasil se inscreve para emitir 200 bi de ienes em bônus O Brasil se inscreveu junto ao Ministério das Finanças do Japão para emitir até 200 bilhões de ienes (cerca de US$ 1,68 bilhão) em bônus Samurai. As emissões poderão ser feitas entre amanhã e 18 de agosto de 2005. Na documentação apresentada ao ministério, o Brasil diz que os recursos obtidos com os bônus serão usados para suplementar os pagamentos de dívida interna e externa, recompra de títulos ou pagamento do principal de dívidas. O Brasil já tem no mercado japonês 200 bilhões de ienes em bônus Samurai, com vencimento em 28 de agosto deste ano. Os documentos não dão detalhes como datas, prazo de vencimento ou tamanho das emissões. Samurai é o nome dado a bônus denominados em ienes e emitidos por estrangeiros no mercado japonês. As informações são da Dow Jones.