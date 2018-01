Brasil se mantém como 25º maior exportador, diz OMC O Brasil não se moveu no ranking dos maiores países exportadores de bens do mundo em 2004, apesar do recorde de US$ 96,5 bilhões em embarques. Essa cifra correspondeu a um aumento de 32% nas vendas externas brasileiras, em relação a 2003. O relatório "Comércio Mundial 2004 - Panorama para 2005", divulgado hoje pela Organização Mundial do Comércio (OMC), mostra que o Brasil manteve o 25ª posto no ranking dos 30 maiores países exportadores do mundo. Trata-se da mesma posição registrada em 2003, quando as vendas externas alcançaram US$ 73,084 bilhões. Em 2002, o País estava um passo atrás, na 26ª posição. Os dados da OMC mostram que o País pouco evoluiu na sua participação no comércio mundial. Em 2002, respondia por uma fatia de 0,9%. Em 2003, aumentou para 1,0%, e conforme o relatório da OMC, o esforço exportador do ano passado garantiu o aumento dessa participação em apenas 0,1 ponto porcentual - para 1,1%. Em posições mais favoráveis estão outras economias em desenvolvimento, como a Tailândia, no 24º posto; a Malásia, no 18º; Cingapura, no 16º; Taiwan, no 15º; Rússia, no 14º; México, no 13º; Coréia, no 12º; Hong Kong, no 11º; e China, no 3º. Na lista dos 30 maiores exportadores do mundo, em 2004, o Brasil foi o país que apresentou a quarta maior taxa de crescimento de suas exportações, em relação a 2003. O País aumentou suas vendas em 32% e foi suplantado apenas pela Rússia e a China, com 35%, e pela Polônia, com 38%. O porcentual brasileiro também foi bastante superior à média de crescimento nominal das exportações globais que, nos cálculos da OMC, foi de 21,0%. Importação O Brasil subiu um degrau na lista dos 30 maiores importadores de bens do mundo e deixou a lanterninha do ranking para a Irlanda, em 2004. As importações brasileiras de US$ 65,9 bilhões, em 2004, garantiram ao País sair da 30ª posição, em 2003, para a 29ª, de acordo com o relatório da OMC. Mas a cifra não foi suficiente para que o Brasil retomasse a 27ª posição, registrada em 2002. Apesar da elevação de 30,0% nas suas compras externas no ano passado, a participação do Brasil no total de importações mundiais ficou estagnada em 0,7%, o mesmo porcentual registrado em 2003. Em 1999, com apenas US$ 51,7 bilhões em importações, o País estava melhor colocado nesse ranking, na 22ª posição. Economia em dimensões similares à do Brasil, o México foi o 14º maior importador do mundo, em 2004, com US$ 206,4 bilhões, e registrou um crescimento de 16% em suas compras do exterior em relação ao ano anterior. Sua participação nas importações globais foi de 2,2%. O crescimento das compras externas, de 30%, foi superior à média mundial, de 21%, e à da América do Sul, de 18,5%. O relatório da OMC menciona apenas que a recuperação das importações do Brasil e do Chile foi bem inferior à da Argentina e da Venezuela, que expandiram suas compras em cerca de 50%. Serviços Os dados do relatório da Organização Mundial do Comércio mostram que o Brasil continua em situação débil nas trocas do setor de serviços. O País não figura na lista dos 30 maiores exportadores e, assim como em 2003, ocupa a lanterninha no ranking de importadores. No ano passado, as importações brasileiras de serviços totalizaram US$ 16,3 bilhões, o que significou um crescimento de 12,0%, em relação a 2003 - porcentual inferior à expansão global, de 16,0%. Sua participação no comércio mundial do setor foi de somente 0,8%. O relatório informa que o comércio de serviços foi menos dinâmico nas Américas do Norte e do Sul que no restante do mundo, particularmente entre o conjunto dos 54 países da Comunidade Britânica e da Ásia. A lista dos 30 maiores exportadores de serviços é encabeçada pelos Estados Unidos, com US$ 319,3 bilhões e participação de 15,2% no comércio global do setor. Em seguida vem o Reino Unido, com US$ 169,2 bilhões em vendas e uma fatia de 8,1%. O ranking dos maiores importadores é igualmente liderado pelos Estados Unidos, com US$ 259,0 bilhões em compras do setor e uma participação de 12,4%. O segundo posto é da Alemanha, com importações de US$ 190,8 bilhões e uma fatia de 9,2% do comércio global de serviços. Expansão O menor ritmo de crescimento econômico mundial desde a segunda metade de 2004 trará um resultado menos otimista para a evolução do comércio deste ano. O comércio global deverá expandir apenas 6,5% em 2005, em termos reais, quando teve um crescimento mais encorpado, de 9%, no ano passado. Essa é a principal estimativa do relatório da OMC. O texto deixa claro que, nos últimos seis meses de 2004, o crescimento econômico na Europa e no Japão recuou, enquanto a expansão da atividade nos Estados Unidos e em um expressivo número de países em desenvolvimento, entre os quais a China e o Brasil, foi mais "vigorosa". "Esse descompasso resultou no enfraquecimento da atividade mundial. Para 2005, a economia global deverá seguir uma trilha de crescimento mais moderada, com expansão de 3,0% a 3,5%", diz o relatório. Os economistas da OMC trabalham com as perspectivas de crescimento ainda mais fraco nas zonas do Euro e no Japão em 2005. Nos Estados Unidos e na China, o recuo na atividade deverá ser provocado pela desaceleração do crescimento dos investimentos. Neste ano, a depreciação real efetiva do dólar em relação ao euro e ao yen deverá resultar em diminuição das importações dos Estados Unidos e em forte crescimento das suas exportações. Desempenho O comércio mundial teve um desempenho mais expressivo em 2004 que o projetado em abril do mesmo ano pela OMC. Segundo o relatório divulgado hoje, o crescimento real do comércio mundial de bens alcançou 9,0% no ano passado, apesar das estimativas anteriores mais modestas, de aumento de 7,5%. Esse desempenho foi uma resposta ao aumento da atividade econômica mundial, de 4% - a maior taxa anual da última década,segundo o relatório. A expansão nominal do comércio de bens foi de 21,0%, a maior registrada nos últimos 25 anos, e resultou da combinação de um forte aumento do comércio real, de 9,0%, e da acentuada elevação dos preços em dólares, de 11%. O relatório da OMC destaca o aumento acentuado da participação dos países em desenvolvimento nas exportações globais no ano passado, de 31%, a mais alta taxa desde 1950. Esse desempenho deveu-se principalmente ao aumento de preços de petróleo, dado que favoreceu os países exportadores do Oriente Médio, da África e da América Latina, e das commodities. Preços de bebidas e fibras têxteis tiveram apenas aumentos marginais. Alemanha A Alemanha manteve em 2004 a liderança do ranking dos 30 maiores exportadores, conquistada em 2003, de acordo com a OMC. Com embarques de US$ 914,8 bilhões, no ano passado, o país respondeu por uma fatia de 10,0% do total das exportações mundiais e registrou um crescimento de suas vendas nominais de 22,0%, em relação a 2003. Assim como ocorreu em 2003, a Alemanha foi seguida no ranking de 2004 pelos Estados Unidos, que exportaram US$ 819,0 bilhões. A diferença entre o desempenho da Alemanha e dos Estados Unidos foi de US$ 95,8 bilhões, cifra próxima ao total das vendas externas brasileiras no ano passado, de US$ 96,5 bilhões. Os Estados Unidos responderam em 2004 por uma fatia de 9,0% das exportações mundiais e tiveram uma expansão de 13,0% - abaixo da variação de 21% das vendas mundiais nominais. A surpresa desse ranking está na ultrapassagem do Japão pela China, que ocupou o terceiro lugar, com US$ 593,4 bilhões em exportações. A China também tornou-se o maior país comercializador de bens da Ásia. O Japão registrou US$ 565,5 bilhões em exportações e ficou no quarto posto da lista. Os dados deixam claro o fôlego maior das exportações chinesas que das japonesas em 2004, que expandiram em 35,0% e 20,0%, respectivamente, em relação a 2003. Estados Unidos Os Estados Unidos encabeçaram a lista dos 30 maiores importadores de bens do mundo no ano passado, sem sombras de concorrência, segundo o relatório "Comércio Mundial 2004 - Panorama para 2005", da OMC. As compras externas dos Estados Unidos alcançaram US$ 1,526 trilhão, cifra que corresponde um aumento de 17,% em relação a 2003. Com isso, o mercado americano respondeu por uma fatia de 16,1% das importações globais. A Alemanha ocupou a segunda posição desse ranking, com US$ 717,5 bilhões em compras externas e uma participação de 7,6%. Esse valor respondeu por um aumento de 19%, na comparação com 2003. Ambas as taxas de crescimento, entretanto, foram inferiores aos 21% nas importações nominais globais. O terceiro posto da lista foi ocupado justamente por um país que superou esse porcentual. A China contabilizou US$ 561,4 bilhões em importações em 2004, com uma expansão de 36% nas suas compras externas - a segunda maior, atrás apenas da Turquia, com 40%. A OMC já havia registrado, em relação a 2003, a ultrapassagem da França, do Reino Unido e do Japão pela China, que conquistara o terceiro lugar entre os maiores importadores do mundo. Em 2004, a China não só preservou sua posição no ranking como também aumentou em 0,6 ponto porcentual sua participação nas importações globais, que passou para 5,9%.