Brasil sediará evento sobre pequenas e médias empresas O Brasil sediará, entre os dias 27 e 30 deste mês, uma conferência de dimensão internacional sobre problemas de financiamento de pequenas e médias empresas. O projeto, organizado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), reunirá analistas governamentais e de organismos internacionais, assim como representantes de empresas e da sociedade civil de mais de 80 países. O objetivo do encontro, que será aberto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília, é avaliar as necessidades específicas das pequenas e médias empresas e identificar que políticas permitem reduzir a diferença entre essas necessidades e as exigências dos investidores. Estudos da OCDE mostraram que estas empresas enfrentam dificuldades particulares para ter acesso aos recursos financeiros de que precisam, tanto no momento de criação da entidade quanto no seu desenvolvimento. Manifestações A conferência de Brasília se enquadra no processo aberto por duas manifestações precedentes, a primeira organizada na cidade italiana de Bolonha, de que participaram 48 países que adotaram uma "Carta" sobre as políticas em direção das pequenas e médias empresas. A segunda ocorreu na Turquia em 2004 e nela se insistiu nos meios para estimular a competitividade das empresas de pequeno porte em uma dinâmica de crescente globalização, o que ficou refletido em outra declaração.