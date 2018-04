Brasil segue questionando política dos EUA para o aço O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, declarou que o Brasil não vai abandonar a controvérsia na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as medidas de salvaguardas ao aço adotadas pelos Estados Unidos. A decisão será mantida mesmo depois de o governo americano ter anunciado a flexibilização das restrições para mais 37 produtos do setor. Fontes do Itamaraty explicaram que a iniciativa americana não significa a "exclusão completa" dos itens de interesse do Brasil, que abrirá nova rodada de negociações com os Estados Unidos. "Sempre preferi o caminho da negociação, que permite resultados mais rápidos, ao passo que o sistema de solução de controvérsias se prolonga no tempo", afirmou Lafer, logo depois de proferir uma palestra no seminário "Política Exterior do Brasil para o Século 21", ao comentar o anúncio dos Estados Unidos. "Mas a decisão não altera o curso do painel (nome dado aos comitês de arbitragem da OMC). Continuamos com o painel", completou. O Brasil foi incluído em um comitê de arbitragem (painel) da OMC sobre as salvaguardas americanas no último dia 29 de julho. Trata-se de uma "força-tarefa" composta pelos 15 sócios da União Européia e mais seis países, que contesta a legalidade da medida de proteção adotada por Washington. Paralelamente, Lafer manteve uma intensa negociação com o representante da Casa Branca para o Comércio, Robert Zoellick, para excluir siderúrgicos brasileiros das restrições de volume. Desde março, o ingresso do principal produto siderúrgico exportado pelo Brasil aos Estados Unidos, as placas de aço semiacabadas, com tarifa de importação normal, está limitado a um volume de 2,5 milhões de toneladas ao ano. Abaixo, portanto, da capacidade da indústria nacional de abastecer companhias americanas. Os embarques que superem essa quantidade estão sujeitos a uma sobretaxa de 30%. Hoje, fontes do Itamaraty afirmaram que a decisão dos Estados Unidos de "excluir" novos produtos está sob análise minuciosa de técnicos do governo. Mas já existe convicção de que, no caso do ULC (as placas de baixo teor de carbono, que são as de maior interesse do Brasil), a medida americana não pode ser considerada como "exclusão". Esse fato reabre as negociações entre o País e os Estados Unidos sobre a ampliação do acesso desse produto brasileiro ao mercado americano. A rigor, os Estados Unidos definiram apenas uma ampliação de 250 mil toneladas à atual cota de importação de placas ULC. Entretanto, esse volume adicional não foi concedido especificamente às siderúrgicas brasileiras, mas estará aberto a fabricantes de qualquer país. Como há superprodução de aço no mundo e demandas reprimidas, o governo acredita que a indústria nacional poderá concorrer com produtos do Leste europeu favorecidos pelo ?dumping? (venda abaixo do custo de produção). Uma das iniciativas do Itamaraty será pedir aos Estados Unidos que definam uma parcela dessa cota somente para o Brasil. Caso consiga ocupar toda a cota adicional de 250 mil toneladas, o Brasil poderá aumentar sua atual participação no mercado americano de ULC, de cerca de 86%, para 92%, conforme informou Lafer. O ministro lembrou ainda que, em 2003, a cota alocada para o Brasil deverá ser automaticamente ampliada. Os Estados Unidos também acrescentaram mais 250 mil toneladas à cota geral para placas usadas em revestimento de alto-forno, que não são de ULC. Por enquanto, o Itamaraty ainda não tem clareza se essa decisão trará benefícios às siderúrgicas nacionais.