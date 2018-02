Brasil será 5ª maior economia do mundo até 2020, diz Lula

O Brasil será, até 2020, a quinta maior economia do mundo, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista ao jornal inglês Financial Times. "Eu acho que entre 2016 e 2020, no máximo, o Brasil será a quinta economia do mundo. Será uma economia forte, desenvolvida do ponto de vista tecnológico, educacional, e será ainda mais democrática do que é hoje", disse Lula. Ele reiterou a previsão de crescimento de pelo menos 5% do PIB brasileiro no ano que vem.

Para Lula, o principal desafio para essa previsão são os investimentos que precisam ser feitos. Lula foi a Londres acompanhado de uma comitiva formada, entre outras pessoas, pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. "Eu estou aqui em Londres para convencer os investidores privados de que há oportunidades no Brasil", disse Lula ao FT.

Ele explicou que o País conseguiu atravessar a crise econômica global e superá-la relativamente rápido porque foram feitos, ainda em 2007, investimentos em infraestrutura. "Quando a crise veio, nós criamos medidas anticíclicas, de modo que o Estado assumiu o papel importante de ajudar com o crédito e com o financiamento em setores econômicos específicos", disse o presidente, citando também a redução de impostos sobre eletrodomésticos de linha branca, materiais de construção e produtos agrícolas.

"Nós vamos abdicando dessas medidas à medida que cada setor se estabilizar", disse Lula ao FT. "Eu penso que, como temos investimentos em várias atividades econômicas, eu posso dizer que em 2010 nosso crescimento será de 5% ou mais", acredita.

Lula disse também que o País levará a Copenhague o compromisso de reduzir o desmatamento em 8% na região amazônica até 2020, além dos projetos de produção de biocombustíveis que são conduzidos no País.