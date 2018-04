Brasil será a 5ª economia do mundo, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem a executivos da General Motors do Brasil que o País pode, em dez anos, chegar à quinta maior economia do mundo. "Achamos que o Brasil entrou em uma fase primorosa de se transformar em uma grande economia. Se a gente continuar nesse ritmo, eu não tenho dúvida de que nos próximos dez anos nós seremos a quinta economia do mundo. E eu penso que o Brasil tem condições para isso, sobretudo se o País for ousado", disse Lula. Pelo ranking mais recente do Banco Mundial, com base nos Produtos Internos Brutos (PIBs) de 2008, o Brasil é a oitava maior economia. Hoje, quem ocupa a quinta posição é a França. Se alcançá-la, o País ficará atrás apenas dos Estados Unidos, Japão, China e Alemanha. Lula disse que "as empresas no Brasil estão melhores do que suas matrizes nos países desenvolvidos". A matriz americana da GM enfrentou sérias dificuldades recentemente e toca um complexo processo de reestruturação. Lula ponderou que o Brasil ainda não superou totalmente a crise. "Não vamos ser ufanistas e achar que resolvemos tudo. O crédito ainda tem pendências e o spread ainda está alto", disse. Ele ainda ressaltou o papel dos bancos públicos brasileiros como instrumento de fomento ao crédito nos momentos mais agudos da crise, quando a oferta internacional secou. "Ficou provado que banco público não é ruim, como alguns diziam. Se bem gerenciado, é uma obra-prima na hora em que falta dinheiro no mercado", disse.