Brasil será auto-suficiente em gás de cozinha neste ano O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) espera que o Brasil atinja este ano a auto-suficiência em produção de GLP (gás de cozinha), gerando um excedente já a partir de 2007. Até 2010, a perspectiva é de aumentar em 30% a oferta, que este ano deve atender aos 6,5 milhões de toneladas consumidos no País. Além da auto-suficiência, o governo Lula vai completar seu primeiro mandato sem nenhum reajuste no preço do gás liquefeito de petróleo. O congelamento de preços é inédito desde o fim do monopólio estatal, em 1997, e indica que a Petrobras encampou uma política defendida pelo próprio presidente da República no início do mandato. Nesta terça-feira, o presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de GLP (Sindigás), Sérgio Bandeira de Melo, anunciou que o consumo de gás de cozinha deve fechar 2006 com um aumento de 1,4%, estimulado por uma melhora da renda da população. "É um reflexo direto: assim que melhora sua renda, a população busca maior conforto e isso significa migrar para o GLP", disse, lembrando que o produto é utilizado em 95% das residências no país. Entre especialistas do setor, há críticas ao subsídio, uma vez que as cotações do petróleo praticamente triplicaram no período. O argumento da Petrobras é que este mercado é extremamente sensível a variações de preço. O último reajuste no preço do GLP foi concedido ainda pela gestão Francisco Gros na estatal, no dia 29 de dezembro de 2002. Em entrevista ao Estado na semana passada, o presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, garantiu que a companhia não perde dinheiro ao manter os preços do GLP. Segundo ele, a estratégia visa a evitar retração no mercado que, de fato, está estabilizado em torno dos 6,5 milhões de toneladas desde 2002. Segundo dados do (Sindigás), por exemplo, a política de contenção dos preços conseguiu reverter um cenário desanimador, em 2002, quando as vendas registraram seu pior nível desde 1996, atingindo os 6,2 milhões de toneladas. Cartilha O Sindicato lançou nesta terça-feira no Rio uma cartilha para esclarecer as dúvidas da população, que envolvem o combustível, utilizado em 95% das residências no país. Segundo o presidente da entidade, há uma completa "confusão" na cabeça do consumidor quando o assunto é GLP, o gás de cozinha. "São preconceitos e desinformações que prejudicam o setor e por conseqüência também o consumidor, que poderia aproveitar mais o uso deste combustível", disse no lançamento da cartilha no Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP). A cartilha esclarece, por exemplo, que o GLP não tem qualquer ligação com o gás natural. "Este tipo de associação fez com que em maio deste ano quando houve a crise na Bolívia com a estatização das reservas de gás natural, as vendas de GLP aumentassem em 15% com a população estocando botijões em casa com medo de que este combustível também faltasse", comentou. Outra informação distorcida, lembrou Bandeira de Melo, é com relação ao subsídio do GLP, que já foi suspenso desde janeiro de 2002, quando acabou a PPE (Parcela de Preço Específico), a chamada "conta petróleo", que funcionava como um colchão impedindo que os preços fossem afetados por pressões no mercado externo. A publicação "GLP no Brasil, Perguntas Freqüentes", será disponibilizada para os consumidores por meio das distribuidoras do combustível e também poderá ser acessado em sua versão online no site do Sindicato, www.sindigas.com.br.