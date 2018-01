Brasil será beneficiado pelo crescimento mundial, diz BC O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira que o Brasil está preparado para se beneficiar de um futuro crescimento da economia mundial, tendência manifestada nesta segunda-feira na reunião do Banco Internacional de Compensações (BIS), na Basiléia. "Nossa expectativa é de que, no final do ano, o crescimento será bem melhor que hoje. Não há dúvida de que economia brasileira está em processo de retomada e isso tudo dá condições para que o País possa solidamente participar do processo de retomada mundial", disse. Meirelles disse que a recuperação da economia mundial também ajudará na redução do risco país. "Isso significa a estabilização nos movimentos para os países emergentes e uma menor volatilidade de capitais", disse. Outro fator é que, com o crescimento da economia, a capacidade ociosa de produção das multinacionais diminui, facilitando decisões de investimentos. Para ele, as exportações também serão beneficiadas com o crescimento internacional, já que a demanda por produtos também aumenta. "Tivemos um crescimento das exportações nos últimos meses em um mercado hostil e tivemos que tomar mercado de outros países", afirmou.