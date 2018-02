Brasil será maior exportador de grãos, diz Stephanes

O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou nesta quarta-feira, 25, que o Brasil poderá ser o maior exportador de grãos nos próximos anos. Em solenidade de abertura da semana comemorativa dos 147 anos do ministério, Stephanes disse que o Brasil é hoje o segundo maior exportador de grãos, maior exportador de carnes e o primeiro exportador de energia limpa. Segundo ele, essas informações mostram a importância do Ministério da Agricultura dentro da economia brasileira. Para Stephanes, a agricultura sempre teve papel importante na economia mundial, mas ganhou destaque nos últimos anos, graças ao aumento da demanda mundial por alimentos e também pela necessidade de uso de biocombustíveis. Ele salientou que há um crescimento da demanda mundial por alimentos, em particular na China, Índia e Rússia. Stephanes aproveitou a solenidade para elogiar os servidores do ministério. Disse, ainda, que ao assumir o ministério aproveitou 95% dos titulares do órgão, lembrando que vem de um governo de coalização. Stephanes foi escolhido para o cargo dentro do cota do PMDB.