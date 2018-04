Brasil será membro do Banco do Sul, diz fonte O Brasil irá integrar o Banco do Sul como membro formal. O anúncio oficial deverá vir nos próximos dias, de acordo com fonte próxima às negociações. A decisão, diz a fonte, saiu na noite de sexta-feira, 13, após reunião de cerca de três horas de duração, em Washington, entre ministros da Fazenda e representantes de bancos centrais da Venezuela, Equador, Bolívia, Argentina e do Brasil. "Este encontro serviu para desfazer o mal-estar de que o Brasil seria apenas um observador do processo de criação do Banco. O Brasil não quer entrar como observador, mas sim como ator. A reunião foi feita para dizer que o Brasil está dentro", disse a fonte nos bastidores do encontro de Primavera do Fundo. "Houve comprometimento de anunciar publicamente que o Brasil será convidado a participar", acrescentou. Segundo a fonte, o Brasil quer que o Banco do Sul seja de fato um instrumento de funcionalidade, "um banco que funcione com garantias para conceder empréstimos". Na reunião que teve início às 19 horas da sexta-feira, não foi discutido como seria a divisão de cotas nem quanto teria de ser investido pelos países membros para a criação do banco. Segundo a fonte, "o Banco do Sul terá um caráter de promover desenvolvimento, investimento em infra-estrutura e integração na região". Nos próximos dias, deverá ocorrer uma reunião em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para tratar de aspectos técnicos para a criação do banco.