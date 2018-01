Brasil será um "peso pesado" da economia mundial, diz FMI O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou nesta segunda-feira que o Brasil se transformará em um "peso pesado" da economia mundial entre os próximos cinco a dez anos, com crescimentos anuais "sustentados" de 3 a 4 por cento. Em entrevista à publicação do Fundo "IMF Survey", distribuída nesta segunda-feira, o subdiretor do departamento da América Latina e diretor das delegações do Fundo que viajam ao Brasil, Charles Collyns, ofereceu uma visão muito otimista se o país mantiver a atual política econômica. "O Brasil tem sido chamado há muito tempo de o país do amanhã, numa insinuação de que nunca alcançará seu potencial total. Tenho esperança de que isso não seja mais verdade", disse Collyns. "Sou otimista (e acho) que o Brasil poderá crescer rapidamente, enfrentar seus problemas de pobreza e desigualdade, e se transformar em um ator principal da economia mundial nos próximos cinco a dez anos", afirmou. O Brasil deve crescer 3,7% em termos reais (descontada a inflação) este ano e 3,5% em 2006, diante do nível de 5,2% de 2004, segundo o FMI. David Owen, outro membro das delegações do Fundo ao Brasil, previu na entrevista uma queda contínua da relação entre a dívida e o Produto Interno Bruto (PIB), o que deve reduzir os juros que o mercado exige para adquirir títulos do país. "Uma política fiscal robusta tornou sustentável a dinâmica da dívida", disse Owen. Mesmo assim, ele lembrou que uma parte dos títulos continua atrelada às taxas de juros a curto prazo, o que a torna muito sensível às mudanças de política monetária. Apesar de elogiar os resultados orçamentários do Brasil, Owen disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva os obteve "principalmente" graças a um aumento da arrecadação. "Existe um consenso crescente no país de que a carga tributária é atualmente elevada, portanto é absolutamente estratégico buscar formas de controlar as despesas", afirmou Owen. O funcionário do FMI reconheceu melhoras, mas disse que o orçamento deve ser mais bem usado e que mais verbas devem ser dedicadas à infra-estrutura e à despesa social. Collyns também recomendou uma reforma trabalhista que estimule a contratação e reduza a economia informal, que atualmente emprega a metade da força de trabalho do país. Essa situação promove males como uma diminuição da base tributária e a falta de incentivos para que as empresas capacitem seus trabalhadores. Além disso, os trabalhadores sem contrato formal não são protegidos pelas leis trabalhistas, disse o subdiretor do departamento da América Latina do FMI. Apesar desses problemas, o organismo acha que o Brasil rompeu o ciclo de crescimento alto e recessão que caracterizou durante muito tempo sua história econômica, pois obteve melhoras em sua estrutura produtiva. Owen destacou como características novas o alto nível das exportações brasileiras e "o efeito acumulado das reformas estruturais", que estimulou uma recuperação "robusta" do investimento. Collyns também elogiou a política monetária do país e disse que a disposição do Banco Central a aumentar a taxa básica de juros para conter a inflação "ajudou a estabelecer a credibilidade". Por isso, ele concluiu que se o governo continuar com seu plano de reformas, "as perspectivas para o Brasil são extremamente boas".