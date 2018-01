Brasil só alcançará ´grau de investimento´ após 2010 O Brasil só deverá alcançar o "grau de investimento" após 2010, ou seja, no governo do sucessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cenário foi traçado pelos diretores da Standard & Poor´s David Beers e Lisa Schineller, nesta quarta-feira, no Rio, quando detalharam os critérios que a maior agência de rating do mundo trabalha para avaliar os riscos de calote por parte de governos e empresas. Ao todo, a S&P avalia ratings soberanos de 103 países e milhares de empresas. Beers lembrou que o México precisou de seis anos de "políticas e resultados consistentes" para sair da classificação de BB para o nível BBB que, nos critérios da S&P, sinaliza baixo risco para o investidor. Já a África do Sul precisou de sete anos para percorrer o mesmo caminho. O Brasil está atualmente no nível BB, dois graus abaixo da situação de `investment grade´. A presidente da S&P no Brasil, Regina Nunes, foi mais otimista, ressalvando que o prazo "pode ser encurtado", dependendo das políticas (e dos resultados) perseguidas pelo governo federal. A avaliação dos especialistas é que "desde 1999" o governo brasileiro conseguiu melhorar muito os indicadores macroeconômicos, mas esses ainda estão piores do que os registrados por países em situação semelhante ao Brasil. "A relação dívida/PIB e os custos financeiros estão em patamares muito piores do que outros países Os juros pagos pelo governo representam cerca de 20% da receita tributária do governo, o que é muito alto", segundo Lisa. Os especialistas ressaltaram que houve progressos "consistentes" em várias áreas, mas a herança ainda é muito pesada. Com uma dívida superior a R$ 1 trilhão e um histórico de dois reescalonamentos nas últimas décadas, o governo brasileiro terá de provar que tem "estratégias consistentes", na avaliação de Beers. E o ponto-chave para antecipar bons resultados é a política fiscal. Nesse aspecto eles não vê com bons olhos o anúncio de que o governo poderia reduzir a meta de superávit primário de 4,25% do Produto Interno Bruto (PIB) para cerca de 3,75%. Na avaliação da S&P, a economia brasileira terá dificuldade de crescer ao ritmo de 5% ao ano, como deseja o governo, devido à baixa taxa de investimento. Segundo Lisa, o nível atual de investimento do País está em torno de 20% do PIB e precisaria ser elevado para pelo menos 25%. A analista observou que o aumento do investimento pode ser obtido por vários caminhos, desde a redução dos encargos fiscais sobre as empresas, abrindo espaço para mais investimentos, até por melhorias no ambiente regulatório. Lisa disse que diversas pesquisas, entre as quais ela citou uma do Banco Mundial, mostram que o Brasil é um País muito difícil para se fazer negócios, o que inibe novos investimentos. Além disso, ela considera que o País tem atraído pouco capital de investimentos diretos e que poderiam complementar a poupança nacional. A analista da S&P mostrou que nos últimos anos o Brasil cresceu cerca de dois pontos porcentuais abaixo de outros países semelhantes. Na média 2000 a 2005, por exemplo, o PIB brasileiro cresceu cerca de 2,5% ao ano, o que é cerca de metade do ritmo observado nos países que são classificados como grau de investimento (BBB), que ficou em torno de 5%. Pelas projeções da Standard & Poor´s, o Brasil continuará abaixo desse grupo de países ainda em 2007, com crescimento ligeiramente acima de 3%, enquanto os outros países ficarão próximos a 5% ao ano. Em valores absolutos, considerando o PIB brasileiro atual, da ordem de R$ 2 trilhões anuais, isso significa uma faixa de R$ 80 bilhões a R$ 120 bilhões a menos de riqueza gerada no País durante um ano, do que se o crescimento estivesse na média dos países semelhantes.