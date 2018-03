Brasil sobe de 40º para 34º em ranking do WEF A crise financeira abalou a economia mundial e causou grande impacto nos países desenvolvidos. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Financeiro do World Economic Forum (WEF) divulgado hoje e que analisa o desempenho dos 55 maiores mercados de capitais e sistemas financeiros do planeta, os efeitos negativos causados pela crise sobre a Europa fez com que a Alemanha e França deixassem de participar do grupo dos dez primeiros colocados. Com uma recessão grave e desemprego a 9,8%, os EUA perderam o primeiro posto para o Reino Unido e caíram para a terceira posição. Devido à boa reação do Brasil perante a crise, o País subiu do 40º para o 34º lugar.