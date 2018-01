Brasil sobe para o terceiro lugar no ranking de investimentos A China é o país que mais tem atraído investimentos, desbancando os Estados Unidos como maior receptor mundial em 2002. E o Brasil passou da quarta para a terceira colocação entre os países em desenvolvimento que mais receberam investimentos estrangeiros neste ano. A afirmação é de Antônio Corrêa Lacerda, presidente da Sobeet. Para 2003, a estimativa é que a China receba investimentos estrangeiros de US$ 50 bilhões, ante US$ 48 bilhões nos Estados Unidos. O ranking de 2001 dos países em desenvolvimento receptores de investimentos estrangeiros tinha o Brasil em quarto lugar, antecedido pela China, México e Hong Kong. Em 2001, o México havia ultrapassado o Brasil no registro da entrada de recursos devido à compra do grupo financeiro mexicano Banamex pelo norte-americano Citigroup em uma operação de US$ 12,6 bilhões. Operações de fusões e aquisições diminuíram e não voltaram a acontecer no México em 2002 e o Brasil retornou para a terceira colocação. Os investimentos estrangeiros no Brasil devem declinar de US$ 16 bilhões em 2002 para US$ 15 bilhões em 2003. Lacerda diz que o Brasil passará por um ano de "transição" e os ajustes a serem realizados em 2003 prepararão o país para o crescimento nos próximos anos. A Sobeet estima que o Produto Interno Bruto brasileiro evolua 1,3% em 2002 e 1,5% em 2003.