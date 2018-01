Brasil sofre com alta dos juros A expectativa de que os juros nos Estados Unidos continuem subindo ainda vai afetar muito o mercado financeiro no Brasil. Depois da melhora de humor na terça-feira, dia que foi anunciada da alta de 0,5 ponto percentual nas taxas norte-americanas, ontem o mercado retornou para indicadores preocupantes. A bolsa caiu, o dólar ganhou novo fôlego e os juros subiram um pouco mais. As oscilações fortes de preços dos ativos financeiros estão longe de terminar. Os investidores agora se preocupam sobre quanto os Estados Unidos ainda podem subir sua taxa de juro básica, agora em 6,5% ao ano. Os analistas começam a falar em nova alta de 0,5 ponto percentual em junho. E outros dizem que a taxa chega a 7,5% ao ano nos próximos meses. Tudo porque a economia norte-americana não está diminuindo seu ritmo de crescimento na velocidade desejada pelo Banco Central do País, o Federal Reserve, a ponto de controlar a inflação. Esta expectativa é fundamental para definir o nível de juros no Brasil. Na próxima quarta-feira o Comitê de Política Monetária (Copom) vai determinar o que acontece com nossa taxa básica Selic, hoje em 18,5% ao ano. O principal fator determinante do nível de juros no Brasil, a inflação, estará esquecida nas discussões do Copom. Neste momento, não interessa se a inflação brasileira está controlada. É preciso prever para onde os investidores internacionais vão com seu capital se o governo norte-americano continuar subindo seus juros. O Brasil, que tem uma dependência relevante do capital externo para fechar suas contas, deve sim se preocupar com o movimento desses investidores. A preocupação do Copom deve se dar em duas frentes. Primeiro, o Comitê vai tentar traçar uma expectativa de taxa nos Estados Unidos, e desenhar o que o investidor vai fazer com seu dinheiro. Dependendo do fluxo de capital para os Estados Unidos, de investidores que querem aproveitar os juros mais altos, o Brasil deve se preocupar mais ou menos sobre os efeitos sobre sua economia. A outra preocupação é com a imagem do País lá fora. Não basta ter bons indicadores da economia neste momento. A decisão de manter os juros altos, apesar da queda da inflação, pode ser tomada pela necessidade de manter a credibilidade perante este investidor internacional, que poderia ver uma queda dos juros neste momento de turbulência como um passo em falso do governo brasileiro. Importante dizer que nesta questão de definição dos juros há um lado real de decisão econômica, que não é somente expectativa. Quando os títulos dos Estados Unidos pagam juros mais altos, eles ficam mais atraentes para o investidor internacional. Isso gera uma pressão de saída de capital em países emergentes na direção dos Estados Unidos. Esta pressão valoriza o dólar. No caso brasileiro, uma alta expressiva do dólar incentivaria a alta da inflação. É neste ponto que a decisão de manter os juros altos no Brasil passa a fazer sentido. Ou seja: os indicadores neste momento estão sinalizando que os juros brasileiros podem cair. Mas, se há risco de pressão inflacionária, o mais seguro, numa gestão conservadora, é manter os juros mais altos para evitar pressão sobre os preços. É esta a aposta que prevalece no mercado para a próxima reunião do Copom, de que o governo vai manter a taxa Selic em 18,5% ao ano. Veja os números do mercado financeiro ontem no link abaixo.