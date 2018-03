Brasil sofre derrota nas negociações agrícolas na OMC O Brasil e os demais países exportadores de produtos agrícolas sofrerão, nesta segunda-feira, uma séria derrota na tentativa de liberalizar os mercados agrícolas mundiais. Os negociadores dos 145 países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) teriam até hoje para concluir um acordo sobre o cronograma de liberalização. Mas diante da relutância dos países protecionistas em aceitar reformar seus sistemas, o acordo não será assinado. O entendimento estabeleceria qual seria o ritmo para o corte de tarifas de produtos agrícolas e como seriam reduzidos os subsídios dados pelos governos aos seus produtores. Mesmo diante de uma proposta feita pela a OMC de eliminar a ajuda estatal apenas em 2015, os governos da Europa, Japão, Suíça e Coréia se recusaram a aceitar a sugestão. Outro ponto que não foi aceito pelos países protecionistas foi o de redução substantiva das tarifas impostas aos produtos agrícolas. Segundo estudos feitos pelo Instituto Dinamarques de Economia, a proposta, apesar de ainda não ser tudo o que o Brasil gostaria, geraria ganhos para a economia mundial de US$ 100 bilhões. O comércio mundial de produtos agrícolas também sofreria um aumento de 25%. Na OMC, a secretaria e seus mais altos funcionários reconhecem que, diante do fracasso, não sabem qual será a agenda de negociações daqui para frente. Mas o governo brasileiro promete não deixar o fracasso passar em branco. Em Genebra, o subsecretário de Assuntos Comerciais do Itamaraty, Clodoaldo Hugueney, se reunirá amanhã com o presidente das negociações agrícolas, Stuart Harbinson, para negociar como seguir com os debates diante da falta de consenso. Muitos temem que, diante da falta de acordo sobre agricultura, outros temas da Rodada da OMC, como investimentos e serviços, também acabem atrasando. "Os países exportadores de produtos agrícolas não vão querer abrir seus mercados para setores que interessam aos países ricos se suas prioridades não forem atendidas", afirma um diplomata latino-americano. Protestos - Neste fim-de-semana, mais de cinco mil pessoas, lideradas pelo ativista Jose Bové e por fazendeiros suíços, protestaram nos portões da OMC contra o tratamento dado pela entidade aos assuntos agrícolas. Mas ao contrário do que poderia ser esperado de um protesto no País, a manifestação pedia para que a OMC não permitisse a abertura dos mercados aos produtos agrícolas dos países como o Brasil.