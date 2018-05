Brasil soma 265,525 mi de celulares em maio, diz Anatel

No fm de maio, havia no País 211,5 milhões de acessos pré-pagos (79,65%) e 54,02 milhões pós-pagos (20,35%). A banda larga móvel totalizou 74,13 milhões de acessos, dos quais 105,25 mil são terminais 4G.

A "teledensidade" de maio chegou a 134,24 acessos por 100 habitantes. Houve alta, portanto, de 0,31% sobre abril, quando o Brasil tinha 133,83 celulares para cada cem habitantes. O Distrito Federal é onde está a mais elevada "teledensidade", com 219,08 celulares para cada cem habitantes. O Maranhão fica no outro extremo da lista, com 92,8 celulares para cada cem pessoas. Em números absolutos, São Paulo tem a maior fatia do mercado, com 64,164 milhões (mais de 24% do total).