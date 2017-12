Brasil suspende importação de carne bovina dos EUA O Ministério da Agricultura determinou hoje a suspensão, por tempo indeterminado, da importação de carne bovina e derivados dos Estados Unidos, após o anúncio do primeiro caso de vaca louca no estado norte-americano de Washington. Pelo menos outros nove países, entre eles o Japão e a Rússia, também decidiram embargar a carne norte-americana. O caso da doença foi comunicado hoje ao governo brasileiro pela embaixada dos EUA. Segundo nota do ministério da Agricultura, "as eventuais licenças de importação já concedidas estão canceladas". Qualquer carne dos EUA que chegue aos portos e aeroportos brasileiros será devolvida à origem ou queimada, diz o documento. O ministério informa que em maio deste ano, quando o Canadá anunciou um caso de vaca louca, iniciou, por precaução, o rastreamento dos 4,8 mil animais importados dos Estados Unidos desde 1995. A nota do ministério diz ainda que "os EUA abateram 36 milhões de cabeças de gado em 2001, produziram 11,9 milhões de toneladas e exportaram 1 milhão de toneladas em equivalente carcaça, principalmente para Japão, Coréia e México." Também hoje o Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial uma instrução proibindo o abate de bovino e bubalino importados de países onde houver ocorrência da vaca louca ou de país considerado de risco para essa doença. De acordo com a instrução, ?quem importou animais de países de risco antes da data de hoje terá direito a indenização".