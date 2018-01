Brasil suspende restrições às frutas argentinas O Brasil e a Argentina assinaram hoje um acordo para normalizar as exportações de pêra e maçã argentinas, informou o Ministério da Economia daquele país. O acordo encerra com dois anos de restrições às exportações das frutas, que foram impostas pelo Brasil em virtude de preocupações sanitárias, de acordo com o Ministério argentino. Agora, depois de ter estudado os controles sanitários argentinos e de reuniões com membros do governo, as autoridades brasileiras concordaram em derrubar as restrições. "As autoridades brasileiras reconheceram os esforços feitos pela Argentina para combater as doenças", diz a nota divulgada pelo Ministério da Economia. A normalização das exportações argentinas de pêra e maçã vai beneficiar principalmente os produtores das províncias de Rio Negro, Neuquem e Mendoza.