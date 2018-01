Brasil Telecom apresenta recurso contra decisão da Anatel O recurso da Brasil Telecom contra a decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de aprovar a destituição do banco Opportunity da gestão do fundo CVC, foi apresentado hoje na forma de pedido de reconsideração, com efeito suspensivo. Este último deverá ser analisado no prazo de 15 dias pelo presidente da Anatel, Elifas Gurgel do Amaral, e pede que a decisão da Agência seja suspensa. No pedido de reconsideração, a empresa quer que seja analisado o mérito da questão, o que será apreciado no prazo de 35 dias, pelo conselho diretor da Anatel. Para análise do pedido de reconsideração, será nomeado um relator entre os conselheiros, excluindo José Leite Pereira Filho, que relatou a decisão tomada na semana passada, destituindo o Opportunity. Se o relator entender que há necessidade, o prazo poderá ser estendido por outros 35 dias. O CVC controla a Brasil Telecom e as empresas de telefonia móvel Telemig Celular e Amazônia Celular.