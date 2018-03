Brasil Telecom e Coca-Cola disputam imagem de Daiane A Brasil Telecom, empresa que há três anos patrocina Daiane dos Santos, venceu o primeiro round na disputa pelo uso de imagem da mais nova estrela da ginástica olímpica mundial. A operadora de telefonia conseguiu liminar na 10.ª Vara Cível do Rio de Janeiro que suspendeu comercial da Coca-Cola, com Daiane à frente, do revezamento da tocha olímpica que acenderá no próximo mês a pira das Olimpíadas de Atenas. A gaúcha Daiane, de 20 anos, é uma das maiores esperanças de medalha de ouro do País na Grécia. A Coca-Cola recorreu da decisão de primeira instância e o seu pedido de agravo (suspensão da liminar) deverá ser analisado pela 14.ª Câmara Cível do Rio, onde o desembargador Edson Scisino foi escalado relator, segundo informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O processo corre em segredo de Justiça e, por isso, as duas empresas recusaram-se a prestar informações sobre o processo. A Coca-Cola lembrou, porém, em nota oficial, que é patrocinadora de três equipes olímpicas permanentes (ginástica artística feminina, judô e triatlo) e, "nesta condição, lhe foi assegurado o direito de uso da imagem, tanto coletiva, quanto individual, de todos os atletas destas equipes, os quais também firmaram instrumentos individuais". Esses contratos, segundo a Coca-Cola, foram assinados com as confederações e contaram com o aval do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para vigência entre janeiro de 2003 e dezembro deste ano. A Coca-Cola reitera que, quando assinou os contratos "não foi informada a respeito de qualquer contrato anterior, ou impedimento de qualquer espécie para o pleno exercício dos direitos assegurados. Este fato também não foi mencionado nas etapas de filmagem, fotografias e preparação do material com as imagens dos atletas". A campanha da Coca-Cola é da McCann-Erickson. Já a Brasil Telecom, segundo executivos, ficou surpresa com o uso da imagem da atleta, que tem procurado preservar nessa fase pré-olímpica e na qual investe há três anos, antes, portanto, de Daiane se tornar a mais badalada estrela da ginástica brasileira.