Brasil Telecom e Oi eliminam taxa de deslocamento As operadoras de telefonia móvel Brasil Telecom GSM e Oi, da Telemar, fecharam acordo para que os clientes das duas empresas não paguem adicional de deslocamento de chamada quando estiverem em viagem e fizerem ligações dentro da aérea da outra operadora. Atualmente, além da chamada, o usuário da telefonia móvel paga uma tarifa extra por usar, em viagem, rede da operadora da qual não é cliente. Além da isenção da taxa de deslocamento, os clientes das duas empresas pagarão tarifa mais barata nas ligações feitas na área da outra operadora. A Brasil Telecom GSM, que vai começar a operar na telefonia móvel ainda este mês, tem licença para atuar nas regiões Sul e Centro-Oeste, além dos Estados de Tocantins, Rondônia e Acre. A Oi opera em 16 Estados, do Rio de Janeiro ao Amazonas. Segundo o presidente da Brasil Telecom GSM, Ricardo Sacramento, a idéia é alcançar até o fim deste ano 400 mil clientes e chegar a um milhão de usuários ao final de 12 meses. Ele não revelou, no entanto, a data exata da entrada em operação, que vem sendo mantida em sigilo. A empresa anunciou hoje estratégias que serão adotadas para atrair para a telefonia móvel quem já é cliente da Brasil Telecom na telefonia fixa. Segundo Sacramento, cada minuto de ligação interurbana, feita a partir de um celular da empresa com o código 14, será devolvido ao cliente, em bônus, para ser gasto em ligações locais. De acordo com Sacramento, estas ligações podem ser tanto de celular para celular quanto de celular para um telefone fixo da Brasil Telecom e será válida para todos os planos, pós-pago e pré-pago.