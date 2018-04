Brasil Telecom lançará fixo pré-pago em Brasília A Brasil Telecom planeja lançar seu telefone fixo pré-pago em Brasília, na próxima semana. A operadora pretende levar, nas próximas semanas, o serviço para outras localidades de sua área de atuação. Os cartões serão de R$ 15, R$ 30 e R$ 60, válidos, respectivamente, por 30, 70 e 140 dias. Vedova explicou que a tarifa da chamada local será um "pouco" mais alta do que a normal, sem precisar quanto. O diretor de marketing e vendas da operadora, Gabriele Della Vedova, espera que o serviço reduza, a médio prazo, a inadimplência entre os clientes da companhia. Até o final do ano, a meta é conquistar 160 mil usuários pré-pagos. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as perdas da Brasil Telecom com a inadimplência chegaram a 2,9% da receita no terceiro trimestre do ano passado, enquanto a Telefônica perdeu 2,5% e a Telemar 5,1%. A primeira operadora fixa a lançar o pré-pago no País foi a CTBC Telecom, há um ano. ?Foi uma alternativa para expandir a base quando a demanda já estava bem atendida?, destaca a coordenadora de telefonia fixa Stael Cristina de Almeida. A CTBC oferece o serviço nas sete maiores cidades onde atua, tendo entre 8 mil e 10 mil clientes pré-pagos. A empresa tem 680 mil assinante em sua região, que compreende cerca de 300 localidades de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Para a analista de telecomunicações Adriana Menezes, do Yankee Group, o pré-pago fixo tem um lado ruim, que é a limitação de uso.