Brasil Telecom pode se complicar por declarações A Telecom Italia divulgou nota sobre as declarações feitas hoje pelo presidente da Brasil Telecom, Henrique Neves. Segundo a empresa italiana, o executivo "poderá ser responsabilizado". Neves disse em seminário do UBS Warburg hoje, no Rio, que os conflitos entre os acionistas da BR Telecom estão prejudicando a administração da empresa. Como exemplo, ele citou as dificuldades de definição da estratégia para participação nos leilões do Serviço Móvel Pessoal (SMP). A Telecom Italia afirma na nota não ter tido "qualquer conhecimento ou participação" na elaboração das propostas da BR Telecom para o leilão. Segundo a nota, a proposta teria sido elaborada por executivos da empresa ligados ao Opportunity, entre eles Neves. Ainda de acordo com a nota, o Opportunity estaria participando da mesma licitação através da Serranby Participações, "segundo informações publicadas na imprensa".