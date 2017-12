Brasil Telecom poderá cobrar assinatura básica no DF A Justiça do Distrito Federal concedeu uma liminar autorizando a cobrança da assinatura básica de telefonia fixa por parte da Brasil Telecom. A decisão foi divulgada hoje, em um comunicado da Associação Brasileira das Prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix). No documento, a associação afirma que a juíza federal Itagiba Catta Preta Neto apontou que o simples fato de o aparelho telefônico estar disponível para receber chamadas caracteriza um serviço posto à disposição do consumidor, sendo "passível, portanto, de cobrança". A decisão anunciada hoje contraria a lei que entrou em vigor no início deste mês no Distrito Federal, proibindo as concessionárias de telefonia fixa de cobrar a taxa de assinatura. A lei de nº 3.449/04, de autoria do deputado distrital Chico Leite, também desobriga os consumidores de pagarem as taxas semelhantes por serviços de água e luz.