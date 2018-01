Brasil Telecom tem maior número de reclamações entre celulares A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou hoje o número de reclamações, por empresa de telefonia celular, registradas no mês passado na central de atendimento do órgão regulador. O grande número de queixas dos clientes da telefonia móvel levou a Anatel a cobrar das operadoras melhoria na qualidade dos serviços. A Brasil Telecom GSM aparece como a pior da lista, com 261 reclamações por grupo de 100 mil usuários, bem acima da segunda colocada, a Claro, que aparece com 35,3 queixas, considerando também o mesmo universo de 100 mil assinantes. Em terceiro, quarto e quinto lugares aparecem emboladas a Oi, com 24,8, a TIM com 24,4 e a Vivo, com 23,8 reclamações, todas em cada grupo de 100 mil clientes. A CTBC, a Telemig Celular e a Amazônia Celular vêm em seguida, com 19 queixas e a Sercomtel, com 2,3 reclamações por 100 mil usuários. Em fevereiro, a central de atendimento da Anatel (telefone 0800-332001) registrou um total de 19.382 reclamações. Em reuniões na semana passada com dirigentes dos oito grupos de operadoras do País, o presidente interino da Anatel, Elifas Gurgel do Amaral, deu prazo de 15 dias para que as empresas melhorem a qualidade dos serviços, sob pena de serem impedidas de vender novos celulares. A divulgação do ranking, que será atualizado semanalmente, é uma das medidas adotadas para pressionar as empresas a reduzirem a insatisfação do cliente. A Anatel pretende ainda intensificar a fiscalização, aplicar multas e criar um índice máximo para a taxa de reclamação, que servirá de referência para tomar medidas mais duras contra a operadora que vier a ultrapassá-lo. Concorrência A Anatel vai dar ainda ao cliente, neste ano, o direito de continuar utilizando o mesmo número de celular, mesmo tendo mudado de operadora. Em entrevista coletiva na sexta-feira passada, Gurgel do Amaral disse que essa medida permitirá maior concorrência entre as empresas. Ele quer que o acentuado aumento do número de celulares, que chegou a 67,4 milhões em fevereiro, seja acompanhado também por boa qualidade nos serviços. As principais reclamações dos clientes são motivadas por mau atendimento, cobrança indevida, erro em contas, problemas para cancelar linhas e em relação a serviços como reparo de defeitos e área de cobertura. A Anatel não divulgou o número total de reclamações que cada empresa recebeu nem o número de clientes que cada operadora tem atualmente. RANKING DA ANATEL - número de reclamações por grupo de 100.000 clientes Brasil Telecom Celular 261,7 Claro 35,3 Oi Celular 24,8 Tim 24,4 Vivo 23,8 Triângulo Celular (CTBC) 19,1 Telemig Celular/Amazônia Celular 19 Sercomtel Celular 2,3 Telefone para reclamações: 0800-33-2001