Brasil tem 36,3 mi telefones fixos e 21,5 mi celulares O número de telefones fixos no País totalizou, no mês de novembro, 36,3 milhões, informou hoje o vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), conselheiro Luiz Francisco Perrone. Esse total corresponde às linhas instaladas, das quais 30,7 milhões já estão em serviço. Na área de atuação da Telefônica no Estado de São Paulo, as linhas instaladas chegaram, em novembro, a 13,1 milhões. Na área da Brasil Telecom, que abrange o Sul, o Centro-Oeste e parte da Região Norte, o número de linhas de telefonia fixa instaladas totalizou, no mês passado, 8,5 milhões. Na área da Telemar (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o Nordeste e parte da Região Norte), o total de linhas instaladas é de 14,7 milhões. O número de celulares em funcionamento no País totalizou, em novembro, 21,5 milhões, informou há pouco o vice-presidente e conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Desse total, 57% (12,3 milhões de celulares) estão no sistema pré-pago, e 43% (9,2 milhões), no sistema pós-pago. A banda A concentra a maioria dos celulares no País: são 68,3% do total ou 14,6 milhões de celulares. Na banda B, estão 31,97% do total, ou 6,9 milhões.