Brasil tem 5 ações dentre as mais negociadas na AL Das dez ações mais negociadas na América Latina, cinco são de empresas brasileiras. A Economática levantou os papéis com maior volume de negócios neste ano. A ação preferencial (PN, sem direito a voto) da Telemar é a que mais gera transações entre os investidores. Na lista também aparecem Petrobrás PN e ON (ordinárias, com direito a voto), Bradeco PN e Vale do Rio Doce PNA. Veja a lista preparada pela Economática: Papéis País Setor Media diária no ano* (de 1/jan até 28/ago) Telemar PN Brasil Telecomunicações 29.902 Petrobrás PN Brasil Petróleo e Gás 19.914 Telefonos de Mexico L México Telecomunicações 18.812 America MovilL México Telecomunicações 15.812 Cemex S.A. CPO México Minerais não Metálicos 12.270 GFBBVA Bancomer B México Bancos e Finanças 11.833 Wal Mart de Mexico V México Comércio 10.833 Bradesco PN Brasil Bancos e Finanças 9.072 Vale Rio Doce PNA Brasil Mineração 8.715 Petrobrás ON Brasil Petróleo e Gás 8.604 *em milhares de dólares