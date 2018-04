Brasil tem 5 bancos entre os 20 mais lucrativos dos EUA e AL

Cinco bancos brasileiros integram a lista dos 20 maiores lucros do setor nos Estados Unidos e América Latina, segundo estudo divulgado nesta segunda-feira, 17, pela consultoria Economática. O norte-americano Wells Fargo encabeça o ranking, com lucro de US$ 1,63 bilhão no terceiro trimestre, seguido pelo Bank of America - também dos EUA -, com US$ 1,17 bilhão, e pelo brasileiro Bradesco, com US$ 997,9 milhões. Entre as instituições de capital aberto listadas, há nove bancos latinos. Entre eles, somente o Itaú e o Unibanco registraram queda de lucratividade no terceiro trimestre de 2008. As duas instituições ocupam, respectivamente, a 5ª e a 10ª posições no ranking. Considerando a união entre eles, anunciada no último dia 3 de novembro, o novo banco teria o segundo maior lucro da lista, ficando atrás apenas do Wells Fargo. O lucro consolidado do Itaú/Unibanco seria de US$ 1,33 bilhão, contra US$ 1,97 bilhão no mesmo período de 2007, uma queda de 32,4%. Veja abaixo os 20 bancos de capital aberto da América Latina e EUA mais lucrativos no terceiro trimestre de 2008: 1º Wells Fargo (EUA) - US$ 1,63 bilhão 2º Bank of America (EUA) - US$ 1,17 bilhão 3º Bradesco (Brasil) - US$ 997,9 milhões 4º Banco do Brasil (Brasil) - US$ 975,3 milhões 5º Itaú (Brasil) - US$ 965,2 milhões 6º Goldman Sachs (EUA) - US$ 845 milhões 7º US Bancorp (EUA) - US$ 576 milhões 8º JP Morgan (EUA) - US$ 527 milhões 9º State Street Corp (EUA) - US$ 477 milhões 10º Unibanco (Brasil) - US$ 367,5 milhões 11º BB&T (EUA) - US$ 358 milhões 12º Santander Serfin (México) - US$ 324,1 milhões 13º SunTrust Banks (EUA) - US$ 312,4 milhões 14º Charles Schwab (EUA) - US$ 304 milhões 15º Bank of NY Mellon (EUA) - US$ 303 milhões 16º Santander Brasil (Brasil) - US$ 259,5 milhões 17º PNC Bank (EUA) - US$ 248 milhões 18º GFBanorte (México) - US$ 209,1 milhões 19º Bsantander (Chile) - US$ 174,7 milhões 20º Chile (Chile) - US$ 168,6 milhões