Brasil tem 75 mil milionários Cerca de 75 mil brasileiros terminaram o ano passado com investimentos financeiros acima de US$ 1 milhão, segundo o Relatório de Riqueza Mundial 2003, publicado pela Cap Gemini Ernst e Merrill Lynch. São 15 mil milionários a menos que no ano anterior. "O Brasil seguiu a região, com o número estimado de milionários na América Latina caindo 3,6%, ou 10 mil pessoas, para um número estimado de 270 mil indivíduos no final de 2002", diz nota da Merrill Lynch. No mundo, menos de 200 mil pessoas se juntaram em 2002 ao grupo dos que possuem investimentos financeiros superiores a US$ 1 milhão, um aumento de 2,1%, que elevou a quantidade de milionários no planeta para 7,3 milhões. Esta foi a menor taxa de crescimento nos sete anos de existência do Relatório de Riqueza Mundial. O número de milionários e o total dos investimentos financeiros caiu na América do Norte, respectivamente, 1,9% e 2,1% em relação a 2001. Na Europa houve aumento de 3,9% na quantidade de milionários e de 4,8% nos ativos financeiros. Na Ásia, o aumento dos ativos financeiros foi de 10,7% e o número de milionários subiu 4,9%. Já no Oriente Médio, houve crescimento de, respectivamente 4,6% e 4,7%.