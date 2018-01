Brasil tem a dívida externa mais baixa desde 1997 A dívida externa brasileira fechou maio a US$ 198,3 bilhões, seu menor valor desde dezembro de 1997, quando era de US$ 191,6 bilhões, segundo informações divulgadas pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira. O valor da dívida brasileira com credores externos em maio foi 4,31% inferior ao do mesmo mês do ano passado, segundo o boletim do BC. O chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, atribuiu a redução da dívida externa nos últimos anos à decisão do Governo de não rolar (trocar por novos papéis) o pagamento dos títulos vencidos. o mês passado, o Tesouro Nacional informou que o país só rolará 80% dos títulos com vencimentos nos próximos dois anos, que totalizam US$ 11,8 bilhões. O restante será pago com parte das reservas do país. Segundo o relatório divulgado pelo BC, em maio a dívida externa brasileira a médio e longo prazo era de US$ 177 bilhões; no curto prazo somava US$ 21 bilhões. No final de 2000, a dívida externa brasileira chegou a ser de US$ 232,3 bilhões. Em dezembro de 2001 já tinha caído a US$ 209,934 bilhões, mas no final de 2003 voltou a subiu, atingindo US$ 215 bilhões. Do total da dívida externa brasileira, 55% são referentes ao setor público não financeiro, o restante está nas mãos das empresas privadas e bancos estatais.