Brasil tem a segunda maior carga tributária sobre salários O trabalhador brasileiro é o segundo do mundo a sofrer maior carga tributária sobre salários, atrás apenas do dinamarquês. A informação consta do estudo ?Radiografia da Tributação no Brasil", elaborado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Segundo o levantamento, a Dinamarca recolhe em média 43,1% de tributação sobre a folha de pagamento, considerando-se as contribuições feitas pela empresa e pelo próprio empregado. No Brasil, há incidência de 41,7%, à frente de Bélgica (41,4%), Alemanha (41,2%), Finlândia (31,7%), Polônia (31%), Suécia (30,4%), Turquia (30%), Noruega (28,8%) e Holanda (28,7%). O estudo mostra que a menor carga tributária é paga para quem recebe até dois salários mínimos, ficando em 39,15% do rendimento. Já quem recebe acima de 50 salários mínimos paga 58,39% de tributos totais sobre salários brutos, considerando-se a parcela do empregado (INSS ou institutos de Previdência dos Estados/municípios e Imposto de Renda pessoa física) e empregador (INSS ou institutos de Previdência dos Estados/municípios, FGTS, SAT, salário-educação e Sistema "S"). Segundo o documento, o empregado recolhe em média no Brasil 18,76% de seu rendimento bruto ao Estado, enquanto o empregador recolhe outros 32,98% do montante ao governo. "Somente a partir do dia 14 de maio é que o brasileiro passa a trabalhar para si próprio. O que ele trabalhou antes foi para pagar a tributação do governo no ano todo", explicou o presidente do IBTP e um dos realizadores do estudo, Gilberto Luiz do Amaral. Alca O estudo também mostra que o Brasil possui a maior carga tributária entre os países que pertencerão à Área de Livre Comércio das Américas (Alca), prevista para entrar em vigor em 2006. No ano passado, a carga tributária atingiu 36,45% do Produto Interno Bruto do País (PIB), enquanto que a média dos países da Alca foi de 29,10%. "Para que o Brasil possa competir na Alca é necessário uma diminuição de tributos dos atuais 36,45% do PIB para algo como 29% do PIB, em um período de quatro anos", avalia o presidente do IBPT e um dos realizadores do estudo, Gilberto Luiz do Amaral. "Se não fizermos essa redução até 2006, seremos engolidos por Estados Unidos, Canadá, México e Chile." Depois do Brasil, as maiores cargas tributárias na região da Alca ficaram com Canadá, com 35,20% do PIB, Estados Unidos (29,60% do PIB), México (18,30%), Argentina (14,40%), Chile (17,33%), Venezuela (15,90%), Paraguai (14,10%) e Equador (13%). "Se a carga tributária brasileira não fosse tão pesada, a média da Alca teria ficado em algo em torno de 27% do PIB", informou. O volume de impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros ao longo de 2002 também posicionaram o País como uma das maiores cargas tributárias do planeta, acima de Alemanha, com 36,40% do PIB, Espanha (35,20%) e Coréia do Sul (26,10%). "Possuímos, sem dúvida, a maior carga tributária entre os países emergentes", disse Amaral. "Quanto à Alca, temos que nos preocupar com a competitividade chilena."