Brasil tem boas notícias sobre dívida pública, diz Levy O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, avaliou que o Brasil vem colhendo uma série de boas notícias na área da dívida pública e das taxas de juros. A continuação dessa tendência, afirmou o secretário, vai assegurar um quadro bastante positivo para a decisão de novos investimentos essenciais ao crescimento da economia brasileira. "Lá fora, emitimos a 8,75% um titulo de 30 anos, com forte demanda. No front interno, as LTN de 2005 saíram abaixo de 15% ao ano. Isso só é possível quando o nível de credibilidade do governo com respeito às perspectivas de inflação e solvência fiscal é significativamente alto", disse. Levy destacou que o último leilão de NTN-B (títulos atrelados à variação do IPCA) indicou juros reais de 8,14% e 8,35% (prêmio acima da inflação) nos papéis com vencimento em 2006 e 2009. "Esse é o horizonte da maior parte dos investimentos", aposta. No leilão de dezembro, os prêmios desses papéis eram mais elevados, quando saíram por 8,99% e 9,15%. De acordo com o secretário, mesmo olhando para o horizonte dos investimentos de mais longo prazo, por exemplo de infra-estrutura, as taxa das NTN-Bs vendidas ontem com prazo de vencimento em 2015 e 2024 ficaram por volta de 8,5%. Em dezembro, essa taxa era de 9,30%. "Se continuarmos nessa tendência, o quadro para os investimentos começa a ser bastante positivo, e muito compatível com as Parceria Público Privado", disse. Segundo Levy, os fatores que vêm concorrendo para esses resultados são múltiplos, tanto no Brasil como no Exterior, como por exemplo, o grau de liquidez internacional que tem favorecido a economia brasileira e outros países emergentes, assim como o efeito da flutuação do dólar no preço das commodities. "O Brasil, no entanto, não poderia ter se beneficiado como se beneficiou desses fatores se não tivesse uma política econômica consistente", avaliou o secretário. Para ele, essa dinâmica - apesar do nível ainda desconfortável da dívida pública - é o resultado das opções fiscais e econômicas do governo, de garantir a seriedade das contas publicas.