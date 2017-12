Brasil tem de mudar regime de juros, diz Alencar O vice-presidente da República, José Alencar, reafirmou que o Brasil tem de mudar o regime de juros que, segundo ele, é um problema cultural. "Enquanto os juros estiverem nesse patamar, não temos como compatibilizar atividade produtiva a esse custo de capital", acrescentou. Ele disse ainda acreditar que os juros brasileiros atingiram "um patamar absolutamente incompatível com o desenvolvimento." Alencar disse que desde os 18 anos tem medo de juros. "Até hoje eu tenho provavelmente este defeito, de brigar por juros mais baixos", comentou. Ele acrescentou que "vice não manda nada, pede, pede humildemente." O vice-presidente participou da inauguração da nova ala de cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Com investimento de R4 3,6 milhões, o hospital passa a reunir os procedimentos de tratamento cardiológico em um programa integrado, que abrange todos os processos que envolvem o paciente: prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação.