Brasil tem desafio de 'administrar o sucesso', diz Meirelles

O Brasil tem como desafio "administrar o sucesso", depois de ter saído antes e mais forte da crise global, afirmou nesta segunda-feira, 16, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Meirelles ressaltou que, em suas viagens, tem ouvido "palavras até exageradas" sobre o Brasil, como a de que se trata da estrela do mundo e o melhor destino para investimentos. "Nosso problema agora é administrar o sucesso, que às vezes cria custos também", afirmou durante discurso em evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O presidente do BC destacou que ainda mais importante que o fato de o Brasil ter saído mais forte da crise, são as conclusões de por que isso ocorreu. Segundo ele, o País entrou na crise com os fundamentos já sólidos, o que permitiu que o governo tomasse medidas anticíclicas.

Sem problemas no balanço de pagamentos do País e com reservas internacionais reforçadas, por exemplo, o BC "pôde atacar diretamente as causas da crise", provendo liquidez em dólar e em reais.

Meirelles também destacou que o Brasil entrou na crise com a inflação equilibrada e que a situação fiscal hoje é "muito mais saudável que no passado". À tarde, durante seminário em comemoração aos 30 anos do Selic, Meirelles reiterou que o BC "segue inequivocadamente comprometido com o regime de meta de inflação e câmbio flutuante".