Brasil tem entrada de US$ 10,489 bi no mês até dia 16

O fluxo cambial registrou ingresso líquido de US$ 10,489 bilhões no acumulado de outubro até a última sexta-feira (dia 16). O valor foi divulgado nesta quarta-feira, 21, pelo Banco Central (BC) e é distinto do observado em igual período de outubro de 2008, quando o Brasil havia perdido US$ 2,228 bilhões.

Segundo o BC, o ingresso de dólares em outubro de 2009 até o dia 16 é liderado pelo segmento financeiro, que acumulou saldo líquido positivo de US$ 9,910 bilhões neste período. Nessa conta, são incluídos os movimentos de estrangeiros que ingressam no País para compra de ações e títulos, investimentos produtivos e remessa de lucros, entre outras transações. No período, a conta financeira acumulou ingressos totais de US$ 25,495 bilhões e saída de US$ 15,585 bilhões.

Na conta comercial, o período acumulado dos 16 primeiros dias de outubro teve superávit de US$ 579 milhões. Nesse caso, as exportações somaram US$ 6,469 bilhões e as importações totalizaram US$ 5,890 bilhões.

No acumulado de 2009 até a sexta-feira passada, o fluxo cambial tem saldo positivo de US$ 18,746 bilhões, resultado da contribuição positiva de US$ 10,059 bilhões do segmento financeiro e de US$ 8,687 bilhões do comércio exterior. Em igual período de 2008, o fluxo cambial registrava ingresso líquido de US$ 14,960 bilhões.