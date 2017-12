Brasil tem entrada de US$ 3,9 bilhões em novembro, diz BC

BRASÍLIA - Após ter registrado um saldo negativo de US$ 3,5 bilhões em outubro, o fluxo cambial fechado de novembro teve entradas líquidas US$ 3,895 bilhões. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 9, pelo Banco Central. Este é o quarto maior volume de ingressos do ano. O recorde foi visto em abril (US$ 13,107 bilhões) e somas robustas foram registradas também em agosto (US$ 4,111 bilhões) e janeiro (US$ 3,903 bilhões).

O ingresso de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 2,705 bilhões no mês, resultado de entradas no valor de US$ 37,871 bilhões e de envios no total de US$ 35,166 bilhões. Ao longo de todo o ano passado, a área financeira foi a principal porta de saída de recursos do País, somando US$ 13,4 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 1,190 bilhão em novembro, com importações de US$ 10,560 bilhões e exportações de US$ 11,751 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,363 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,144 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 6,244 bilhões em outras entradas.

Acumulado do ano. O fluxo cambial em 2015 está positivo em US$ 11,899 bilhões até o dia 4 de dezembro, de acordo com o BC. No mesmo período de 2014, o fluxo cambial estava positivo em US$ 4,298 bilhões.

No acumulado de 2015, houve saídas líquidas de US$ 8,023 bilhões da área financeira. Neste segmento, foram registrados ingressos de US$ 482,017 bilhões e envios de US$ 490,040 bilhões no período.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 19,922 bilhões no período em questão, com importações de US$ 146,716 bilhões e exportações de US$ 166,638 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 32,782 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 41,125 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 92,732 bilhões em outras operações.