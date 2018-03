Brasil tem interesse em tecnologia belga para portos

Os investimentos portuários estão na lista dos principais temas da visita de Estado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou hoje em Bruxelas. "Nossa cooperação no setor portuário é uma vertente importante no relacionamento bilateral e deverá se expandir com a assinatura de um memorando de entendimento sobre cooperação na área de logística portuária", disse o presidente em discurso no encontro com o primeiro ministro belga, Herman Van Rompuy. O memorando com os belgas prevê troca de tecnologia sobre gestão, planejamento, infraestrutura e equipamentos em uma área em que o Brasil precisa de altos investimentos.

Amanhã, um grupo de 67 empresários brasileiros - pelo menos 20 deles ligados diretamente ao transporte marítimo e fluvial - se reúne com empresários e representantes do governo belga para tratar do tema. No final da manhã, o ministro dos transportes, Pedro Brito, apresentará as leis brasileiras e as formas de investimento possíveis no setor dentro do Brasil. Serão mostrados, ainda, projetos de portos brasileiros - o destaque será dado para a expansão do porto de Vitória (ES), que precisa de um investimento de R$ 128 milhões - e de corredores hidroviários no País.

O comércio bilateral entre Brasil e Bélgica fechou 2008 em torno de US$ 6 bilhões, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. A balança comercial é favorável ao Brasil, que exportou no ano passado U$ 4,4 bilhões em preparados de frutas, pasta de madeira, minérios, fumo, café, chá e especiarias.