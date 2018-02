Brasil tem investimento externo recorde em 2007 O superávit em transações correntes do país despencou em 2007 sob o impacto de uma redução do superávit comercial e de remessas recordes de lucros e dividendos, mostraram dados do Banco Central. Mas o volume de investimento estrangeiro direto foi o mais alto em um ano, tendência que o BC acredita que poderá se manter em 2008. "Nossa percepção é de que esse aumento não pára por aí, veio para ficar e nós devemos ter continuidade desses fluxos bastante positivos de investimento direto", afirmou nesta segunda-feira o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes. Os investimentos estrangeiros diretos somaram 34,616 bilhões de dólares em 2007, frente a 18,782 bilhões de dólares no ano anterior. A última projeção do BC aponta fluxo de investimentos de 28 bilhões de dólares em 2008. As transações correntes --que medem o saldo das transações comerciais e de serviços e rendas do Brasil com o resto do mundo-- tiveram superávit de 3,555 bilhões de dólares no ano passado, ante superávit de 13,621 bilhões de dólares em 2006. Pesaram na conta as remessas de 21,236 bilhões de dólares em lucros e dividendos feitas pelas empresas, as maiores já registradas, frente a 16,354 bilhões de dólares no ano anterior. O saldo comercial mais modesto --de 40 bilhões de dólares-- também contribuiu para a redução do superávit em conta corrente. Os pagamentos de juros, por outro lado, somaram no ano 7,122 bilhões de dólares, o menor valor desde 1994, refletindo a redução do endividamento externo líquido do país. A dívida externa total líquida totalizou 4,354 bilhões de dólares em 2007, o equivalente a 0,3 por cento do PIB, menor valor da história. JANEIRO Para janeiro, a estimativa do BC é de que os investimentos estrangeiros alcancem 4,5 bilhões de dólares e as transações correntes tenham déficit de 2,8 bilhões de dólares. Os investimentos --que, caso confirmados, serão recordes para janeiro-- estão relativamente disseminados, disse Lopes, sendo que 700 milhões de dólares do total corresponderam à compra de ações da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pela Bolsa de Chicago. Até esta segunda-feira, deixaram o país 1,8 bilhão de dólares, em termos líquidos, em investimentos em ações e renda fixa, informou o BC. "Bolsa é momento. Você teve perdas extraordinárias em bolsas no mundo todo, e aqui também", afirmou Lopes. Para ele, os investimentos diretos, por outro lado, indicam a confiança dos investidores nos fundamentos econômicos do país. Em dezembro, o país registrou déficit em transações correntes de 699 milhões de dólares. "O relatório de dezembro confirma que o Brasil está vivendo um ambiente negativo para conta corrente", afirmou o estrategista-chefe do BNP Paribas no Brasil, Alexandre Lintz.