Brasil tem juro real de 13,6% ao ano, o maior do mundo A consultoria GRC Visão afirma que, após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de subir os juros básicos da economia, a taxa Selic, para 19,75% ao ano, a taxa de juro real subirá para 13,6% ao ano. O juro real é definido pelo juro nominal descontada a inflação. Com essa taxa, o Brasil continuará ocupando o primeiro lugar no ranking das maiores taxas de juros do mundo. De acordo com a consultoria, o segundo lugar continua com a Turquia que tem 6,6% ao ano. O ranking é composto por 40 países.