Brasil tem mais dias de folga e mais horas de trabalho

O Brasil sai empatado com a Lituânia na primeira colocação em número de dias de folga, entre 41 países avaliados pela consultoria Mercer para orientar os serviços de recursos humanos de empresas multinacionais. A França, onde apenas se trabalha 35 horas por semana, está na segunda colocação, com 40 dias de férias, o mesmo que a Finlândia. Em quinto lugar vem a Espanha, com 22 dias de férias e 14 dias de feriados, um total de 36 dias. Entre os países analisados, os trabalhadores com menos dias de folga são os canadenses, com apenas 19. Na China, são apenas 21.

O Brasil, segundo a Mercer, tem o maior número de dias de férias: 30, igual à França e à Finlândia. No critério de feriados, o País está na sexta posição, com 11 dias. Os dois critérios somados, porém, colocam o Brasil no topo da lista. O que o relatório não esclarece é que, em vários países, outros benefícios são bem superiores aos do Brasil. Na Noruega, por exemplo, ser pai garante uma licença de dois meses. Para a mãe, são 12 meses de salário garantido sem ter de trabalhar. Na Suíça, a morte de um parente garante uma licença de três dias. Além disso, muitos países não permitem uma prática comum no Brasil que é a venda das férias à empresa.

Portanto, a Europa é a região do mundo onde menos se trabalha por ano. Ja os asiáticos são os que contam com o menor período de descanso. Na Índia, são apenas 12 dias de férias, ante 10 na China e 14 em Cingapura. O Japão deixou de ser o local que menos férias dá a seus empregados. Hoje, são 20 dias por ano, e o país tem o maior número de dias de feriados: 16. Já nos Estados Unidos não há uma lei estabelecendo o número de dias de férias. Mas tradicionalmente as empresas concedem 15 dias, mais outros 10 dias de feriados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.