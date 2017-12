Brasil tem muito dinheiro para agüentar trancos, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, que o País "tem muito dinheiro para agüentar os trancos" das variações do mercado financeiro internacional. Na avaliação dele, a economia está estabilizada e conta com credibilidade. "Não é que ela esteja blindada. Ela está com muita estabilidade e com muita segurança", afirmou. "Não tem nenhum problema no mercado. O Brasil é um país que está com a economia sólida" . Na entrevista, prometida hoje de manhã aos setoristas que cobrem o Planalto, Lula disse, ainda, que "acabou aquele tempo em que o presidente do Banco Central americano espirrava e a economia brasileira ficava debilitada. Temos muitas reservas e muita credibilidade", ressaltou. "A economia brasileira vai ficar tranqüila e vai oscilar como oscilam todas as economias do mundo".