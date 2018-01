Brasil tem produção recorde de aço A produção de aço no País acumula um recorde histórico de janeiro a novembro deste ano, com 27,015 milhões de toneladas, 10,9% superior a igual período de 2001. O presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), José Armando Campos, credita o aumento à reversão das expectativas em relação ao mercado doméstico, que em meados deste ano indicavam que o consumo seria muito mais fraco do que o que realmente ocorreu. Em novembro, o aumento da produção foi de 15,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, chegando a 2,575 milhões de toneladas. "Estamos tendo um fim de ano com ritmo praticamente normal em todas as empresas. No ano passado, nesta época, a produção estava num estágio bem mais lento", diz Campos. Ele lembrou também que as exportações estão acima do normal para este período, apesar das medidas restritivas do mercado internacional para o comércio de aço. "No caso dos Estados Unidos, por exemplo, os preços altos do aço justificam as vendas para lá independentemente das sobretaxas impostas pelo governo americano", afirmou. No que se refere às vendas internas, os dados de novembro divulgados pelo IBS reafirmam a prioridade do setor no atendimento ao mercado doméstico. Foram vendidas internamente 1,390 milhão de toneladas, ante 1,189 milhão, no mesmo mês de 2001, o que representa um crescimento de 16,9%. As vendas externas de novembro atingiram 1,004 milhão nível praticamente idêntico ao registrado em igual período de 2001. Campos comentou que passada a indefinição do período pré-eleitoral, as ameaças de suspensão de produção em algumas indústrias cessaram e as encomendas voltaram ao nível normal. "A siderurgia está operando no limite de sua capacidade", afirmou.