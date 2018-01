Brasil tem progresso com reformas, diz G-7 Os Ministros das Finanças do G-7 elogiaram o Brasil em uma versão preliminar do Comunicado do G-7 obtido pela agência Dow Jones. O comunicado é normalmente divulgado após o encontro dos Ministros, que devem se reunir amanhã. O G-7 considera positivo "o forte progresso que o Brasil está obtendo na implementação de reformas estruturais ambiciosas, as quais estão ajudando a fortalecer ainda mais a confiança". Palocci se reúne com diretor do FMI e vice do Bird O ministro da Fazenda, Antonio Palloci, desembarcou nesta manhã em Dubai, onde chefiará a delegação brasileira que participará dos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Palocci está acompanhado do secretário para assuntos internacionais do Ministério da Fazenda, Otaviano Canuto. O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, também é esperado hoje. O ministro iniciará a sua agenda hoje coordenando uma reunião da delegação brasileira para discutir a participação nos eventos. Em seguida, manterá um encontro privado com o diretor-gerente adjunto do FMI, Agustin Carsterns. Depois, se reunirá com o presidente e vice-presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn e David de Ferranti, e o vice-presidente executivo do International Finance Corporation (IFC). No início da noite em Dubai (início da tarde no Brasil), Palocci deverá conceder uma entrevista coletiva à imprensa.