Brasil tem resultado fiscal recorde no 1o semestre A economia feita pelo setor público brasileiro para o pagamento de juros foi recorde no primeiro semestre do ano, refletindo o crescimento das receitas e o desempenho das estatais, mostraram dados do Banco Central nesta terça-feira. No período, o superávit primário atingiu 71,674 bilhões de reais, maior volume da série histórica do BC, iniciada em 1991. No primeiro semestre do ano passado, a cifra foi de 57,154 bilhões de reais. Todas as esferas de governo apresentaram resultado recorde no semestre. No caso do governo central, que teve superávit de 44,116 bilhões de reais, o desempenho tem sido impulsionado pelo crescimento da arrecadação tributária, segundo avaliação feita pelo Tesouro Nacional na segunda-feira. Os governos regionais, com superávit primário de 19,574 bilhões de reais, também têm sido favorecidos pelo crescimento das receitas com ICMS e das transferências federais "em linha com o nível de atividade", afirmou o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes. As estatais tiveram um superávit de 7,985 bilhões de reais no semestre. Como reflexo da redução do juro básico do país, o vencimento de juros foi de 78,854 bilhões de reais, ou 6,49 por cento do PIB, de janeiro a junho, ante 81,640 bilhões de reais, ou 6,89 por cento do PIB, no mesmo período de 2006. Com isso, o resultado nominal foi deficitário em 7,179 bilhões de reais, menor valor para o primeiro semestre desde 1993. META O resultado acumulado em 12 meses corresponde a 4,3 por cento do PIB, valor ainda bem superior à meta de 3,8 por cento do PIB fixada pelo governo para o ano --que pode ser reduzida a 3,35 por cento do PIB com o abatimento das despesas previstas no Projeto Piloto de Investimentos (PPI). Lopes destacou, no entanto, que a tendência é que as despesas acelerem no segundo semestre, reduzindo o primário. Em junho, o setor público fez um superávit primário de 11,647 bilhões de reais, melhor resultado para o mês, ante 10,444 bilhões de reais em igual período do ano passado. O resultado foi superior aos vencimentos de juros. Com isso, o setor público teve superávit nominal de 677 milhões de reais em junho. O BC informou ainda que a dívida líquida total do setor público atingiu 44,3 por cento do PIB em junho, ante 44,7 por cento em maio. A projeção do BC é de que a dívida fique estável em julho e termine o ano em 44,5 por cento do PIB.