Brasil tem saldo de US$ 117 milhões em transações com exterior A conta de transações correntes do balanço de pagamento do Brasil com o exterior apresentou superávit de US$ 117 milhões em fevereiro. Este valor está bem abaixo do piso das estimativas, que variavam de US$ 700 milhões a US$ 1,4 bilhão. Também é menor do que o registrado em fevereiro do ano passado, quando a conta foi superavitária em US$ 202 milhões. No acumulado do ano, a conta de transações correntes registra um superávit de US$ 935 milhões, o equivalente a 0,92% do PIB. No primeiro bimestre de 2004, a conta de transações correntes registrava um superávit de US$ 882 milhões. Em 12 meses, até fevereiro, a conta de transações correntes acumula superávit de US$ 11,721 bilhões, o equivalente a 1,92% do PIB. Investimentos estrangeiros Os investimentos estrangeiros diretos no país (IED) somaram em fevereiro US$ 869 milhões, apresentando uma redução de 15,1% em relação ao mesmo mês de 2004. Este resultado veio dentro das estimativas de analistas consultados pela Agência Estado, que variavam de um saldo de US$ 800 milhões a US$ 1,5 bilhão. Em fevereiro do ano passado, o total era de US$ 1,024 bilhão. No acumulado do ano de 2005, os investimentos estrangeiros diretos no país somam US$ 2,088 bilhões ante US$ 2,016 bilhões do primeiro bimestre de 2004. Em 12 meses até fevereiro, os investimentos diretos no país somaram US$ 18,237 bilhões, o equivalente a 2,98% do PIB. Previsões O Banco Central reviu a sua projeção para a conta de transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil com o exterior este ano, de uma estimativa inicial de equilíbrio para um superávit de US$ 2,1 bilhões. O valor é correspondente a 0,32% do PIB. O BC também elevou a sua projeção de superávit da balança comercial de US$ 25 bilhões para US$ 27 bilhões este ano. Esse aumento da estimativa do saldo comercial ocorreu com a mudança nas projeções das exportações, que subiram de US$ 100 bilhões para US$ 105 bilhões. As estimativas de importações também foram elevadas de US$ 75 bilhões para US$ 78 bilhões. O BC também aumentou a projeção de investimentos estrangeiros diretos, de US$ 14 bilhões para US$ 16 bilhões. Evolução das contas externas do País (acumulado em 12 meses) Transações Correntes (em US$ bilhões) Investimentos estrangeiros diretos acumulado em 12 meses (em US$ bilhões) Evolução mensal do saldo em transações correntes. (US$ milhões) Evolução do ingresso mensal dos Investimentos Estrangeiros Diretos (em US$ milhões) Janeiro 2004 4,684 10,231 680 993 Fevereiro 5,080 10,467 202 1.024 Março 5,645 10,886 748 703 Abril 5,819 10,470 -764 381 Maio 6,411 10,136 1.478 207 Junho 7,934 10,688 2.010 738 Julho 8,996 11,041 1.817 1.600 Agosto 9,512 16,151 1.741 6.089 Setembro 9,921 16,058 1.744 646 Outubro 10,887 17,059 1.030 1.316 Novembro 10,801 16,425 -229 1.319 Dezembro 11,669 18,166 1.211 3.150 Janeiro 2005 11,807 18,391 818 1.218 Fevereiro 11,721 18,237 117 869