Brasil tem superávit comercial de US$70 mi na 1a semana do ano A balança comercial brasileira registrou um superávit de 70 milhões de dólares na primeira semana do ano --que teve três dias úteis--, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta segunda-feira. O saldo resultou de exportações de 1,493 bilhão de dólares e de importações de 1,423 bilhão de dólares. A média por dia útil das vendas externas foi de 497,7 milhões dólares e a das importações foi de 474,3 milhões de dólares. A corrente de comércio registrada na semana foi de 2,916 bilhões de dólares. (Reportagem de Vanessa Stelzer)